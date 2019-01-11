Агент вингера "Уотфорда" подтвердил интерес к игроку от двух европейских клубов

Вингер "Уотфорда" Роберто Перейра заинтересовал два европейских клуба.

Как сообщил агент футболиста для Mirror, в подписании игрока заинтересован лично наставник "Челси" Маурицио Сарри и тренер "Торино" Вальтер Мадзарри.

Также агент заявил, что Перейра до конца сезона точно не сменит клуб.

В этом сезоне Перейра провел 21 матч, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами.

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