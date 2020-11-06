Агент Винисиуса - об отказе "Барселоне": "Он сказал мне: "Мы едем в лучший клуб мира"

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Агент Винисиуса - об отказе "Барселоне": "Он сказал мне: "Мы едем в лучший клуб мира"

Лукас Минейро, агент вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, рассказал, почему его клиент в своё время отказал "Барселоне".

"После юношеского чемпионата Южной Америки у нас было пять предложений от клубов из разных стран. Я сказал Винисиусу, что пришло время выбирать - "Реал" или "Барселона". Он ответил мне в WhatsApp очень простым и понятным сообщением: "Мы едем в лучший клуб мира - "Реал", - цитирует агента Marca.

Бразилец перебрался в королевский клуб летом 2018 года из "Фламенго" за 45 миллионов евро.

В составе "сливочных" Винисиус провёл 78 матчей, забил 11 голов и сделал 17 ассистов.

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