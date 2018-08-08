Агент Витселя рассказал, почему игрок выбрал "Боруссию"

Пол Стефани, агент полузащитника "Боруссии" Акселя Витселя, рассказал, почему его клиент выбрал именно дортмундский клуб.

"На него также претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Но я объяснил Акселю, что в Дортмунде он будет номером один, а в этих клубах - лишь одним из многих" - приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что 29-летний Витсель перешёл из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в "Боруссию" за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Витсель провёл первую тренировку с дортмундской "Боруссией". | http://soccernews.ru