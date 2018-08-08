Агент Витселя рассказал, почему игрок выбрал "Боруссию"

Теги боруссия дортмундаксель витсель

Агент Витселя рассказал, почему игрок выбрал "Боруссию"

Пол Стефани, агент полузащитника "Боруссии" Акселя Витселя, рассказал, почему его клиент выбрал именно дортмундский клуб.

"На него также претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Но я объяснил Акселю, что в Дортмунде он будет номером один, а в этих клубах - лишь одним из многих" - приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что 29-летний Витсель перешёл из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в "Боруссию" за 20 миллионов евро. 

Не пропустите: Витсель провёл первую тренировку с дортмундской "Боруссией". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов