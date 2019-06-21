Агент Влашича: "К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов"

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Агент Влашича: "К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов"

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, ответил на вопросы касательно полноценного перехода своего клиента в московский клуб.

"Естественно, я доволен сделкой. Думаю, все рады - и Никола, и клуб, и болельщики. Решение остаться в ЦСКА было совсем нетрудным. ЦСКА всегда был для Николы очень хорошим вариантом - с самого начала ему нравилась Москва, он уважает тренера, партнёров по команде, болельщиков. Это был лёгкий выбор для нас.

Он изначально хотел остаться в ЦСКА. Если бы не хотел, не подписал бы контракт. Особенно так рано - сегодня только 20 июня, много клубов готовы были вести переговоры и дальше. Финансовая составляющая контракта Влашича с ЦСКА лучше, чем с "Эвертоном". И это нормально. В "Эвертон" он пришёл совсем молодым игроком. Нынешний контракт - следующий шаг в развитии. Не исключаю, что "Эвертон" мог бы предложить Николе новый контракт, если бы он остался.

Выросла ли зарплата? Да. Но я не могу комментировать финансовые детали. Предложения других клубов? Да. К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатил за хорвата 15,7 миллиона евро. Эту сумму клуб будет выплачивать "Эвертону" в течение нескольких лет. Футболист заключил с армейцами пятилетний контракт.

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