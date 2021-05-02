Агент Влашича назвал сроки восстановления игрока
Фото: Денис Тырин, ЦСКА
Тони Мартич, агент хавбека ЦСКА Николы Влашича, рассказал о сроках восстановления игрока.
"Никола сыграет на чемпионате Европы. Все хорошо. Он неплохо себя чувствует. На восстановление уйдет одна неделя", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что Влашич травмировался в матче с "Уфой" (1:1).
В этом сезоне на счету хорвата 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.
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