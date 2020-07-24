Агент Влашича не исключил уход игрока из ЦСКА

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

"Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всё возможно. Время покажет, что произойдёт. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что хорватский хавбек может продолжить карьеру в "Наполи".

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, сыграл 69 матчей, забил 21 гол и сделал 14 ассистов.

Рыночная стоимость игрока - 17,5 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан ещё на четыре сезона.

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