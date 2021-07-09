Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, опроверг информацию о желании "Бетиса" купить его клиента.
"В действительности у "Бетиса" нет финансовой возможности подписать Николу", - сказал агент.
В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|20
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|3
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|20
|35
|4
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|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14