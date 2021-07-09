Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"

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Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"

Фото инстаграм Николы Влашича

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, опроверг информацию о желании "Бетиса" купить его клиента.

"В действительности у "Бетиса" нет финансовой возможности подписать Николу", - сказал агент.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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