Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игроку

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Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игрокуФото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию о возможном возвращении клиента в "Эвертон".

"Эвертон" не обращался ко мне по поводу Николы, на данный момент такой вопрос не стоит.

Но кто знает, что будет в будущем. Все возможно", – сказал Мартич.

В прошедшем сезоне хорват провел 34 матча за ЦСКА, в которых забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

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