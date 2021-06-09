Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игроку

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию о возможном возвращении клиента в "Эвертон".

"Эвертон" не обращался ко мне по поводу Николы, на данный момент такой вопрос не стоит.

Но кто знает, что будет в будущем. Все возможно", – сказал Мартич.

В прошедшем сезоне хорват провел 34 матча за ЦСКА, в которых забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

Также не пропустите: Андрей Шевченко высказался о новой форме сборной Украины. | http://soccernews.ru