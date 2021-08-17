Агент Влашича рассказал, что предлагал игрока клубам из Италии

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Тончи Мартич, представитель хавбека сборной Хорватии и ЦСКА Николы Влашича, высказался о слухах, что он предлагал услуги своего клиента "Наполи".

"Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая "Наполи“. Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить", — сказал агент.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Наполи" отказался от перехода Влашича по финансовым причинам.

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