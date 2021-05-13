Агент Влашича рассказал о состоянии игрока

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился информацией по поводу нынешнего состояния своего клиента после травмы.

Напомним, что Влашич получил травму коленного сустава в матче 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).

"Состояние Николы сейчас намного лучше. Однако я пока не уверен, что он сможет сыграть в последнем матче", – сказал Мартич.



В 26 матчах РПЛ футболист сборной Хорватии забил 11 голов и отдал 5 передач.

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