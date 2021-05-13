Агент Влашича рассказал о состоянии игрока
Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился информацией по поводу нынешнего состояния своего клиента после травмы.
Напомним, что Влашич получил травму коленного сустава в матче 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
"Состояние Николы сейчас намного лучше. Однако я пока не уверен, что он сможет сыграть в последнем матче", – сказал Мартич.
В 26 матчах РПЛ футболист сборной Хорватии забил 11 голов и отдал 5 передач.
Также не пропустите: "Арсенал" хочет продлить контракт с Смит-Роу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Агент Влашича рассказал о состоянии игрока
-
"Арсенал" хочет продлить контракт с Смит-Роу
-
Араухо снова получил травму
-
Горетцка призвал футболистов раскрывать свою ориентацию
-
Коларов перенес хирургическое вмешательство
-
Маслов может не сыграть с "Ахматом"
-
1
Гвардиола рассказал о том, как "Сити" праздновал чемпионство
-
Семак рассказал о психологической составляющей в сезоне 20/21
-
Джикия получил диплом МГОУ
-
Обвиняемый в избиении Фетисова помещен под домашний арест
-
3
Гвардиола высказался о Клоппе
-
"Интер" может продать Лукаку
-
Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените"
-
5
У игроков "Барсы" двоякое впечатление от Кумана
-
Зидан близок к уходу из "Реала"
-
Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом"
-
Глушенков дисквалифирован на два матча
-
"Барса" может подписать двух нападающих
-
"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после Суперлиги
-
Семак прокомментировал сезон "Зенита"