Агент Влашича высказался о переговорах с "Вест Хэмом"

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Тончи Мартич, представитель хорватского хавбека ЦСКА Николы Влашича, поделился деталями переговоров с "Вест Хэмом" о трансфере игрока.

"Сделка еще не завершена, но, надеюсь, в скором времени она закроется.

Сейчас идут переговоры по деталям контракта", – сказал Мартич.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" заплатит за полузащитника сборной Хорватии около 30 миллионов евро.

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