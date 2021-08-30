Агент Влашича высказался о переговорах с "Вест Хэмом"
Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен
Тончи Мартич, представитель хорватского хавбека ЦСКА Николы Влашича, поделился деталями переговоров с "Вест Хэмом" о трансфере игрока.
"Сделка еще не завершена, но, надеюсь, в скором времени она закроется.
Сейчас идут переговоры по деталям контракта", – сказал Мартич.
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" заплатит за полузащитника сборной Хорватии около 30 миллионов евро.
Также не пропустите: "Милан" заинтересован в подписании Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Источник: "Лидс" подписал футболиста "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Влашича высказался о переговорах с "Вест Хэмом"
-
"Милан" заинтересован в подписании Миранчука
-
Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе
-
Педри мог перейти в "Арсенал"
-
Кин оценил шансы "Манчестер Юнайтед" стать чемпионом после прихода Роналду
-
ЦСКА отдаст другим клубам часть суммы, которую получит за трансфер Влашича
-
"Милан" усилился хавбеком "Челси"
-
Асенсио может перейти в "Арсенал"
-
Червиченко высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака"
-
"Реал" может заплатить за Мбаппе 200 миллионов евро
-
Журналист Соловьев ярко высказался о разводе Павла и Аланы Мамаевых
-
"Зенит" вошел в топ-30 клубов, которые больше всех тратят на трансферы
-
"Ювентус" нацелился на голландского таланта
-
Федун прокомментировал информацию о возможной отставке Витории
-
"Зенит" отказал "Лиону" в трансфере Азмуна
-
Бельерин может перейти в "Барселону"
-
"Бавария" подписала хавбека сборной Австрии
-
ЦСКА отдал Гайча в аренду в испанский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18