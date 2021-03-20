Агент Влашича высказался об интересе "Милана"

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Тончи Мартич, агент хавбека ЦСКА Николы Влашича, отреагировал на слухи об интересе "Милана" к его клиенту.

"Влашич был признан лучшим футболистом РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что им интересуются большие клубы. Вероятность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получат он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом", - заявил агент.

Влашич выступает за "армейцев" с 2018 года. За это время он провел 96 матчей, забил 32 гола и отдал 19 ассистов.

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