Агент Влашича: "Я общаюсь с большим количеством клубов"

Теги эвертонцска москваникола влашичтрансферы

Агент Влашича: "Я общаюсь с большим количеством клубов"

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сделал заявление о будущем своего клиента.

Напомним, что за армейцев 21-летний хорват выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Эвертону". Накануне появилась информация, что клубы достигли предварительной договорённости о полноценном переходе футболиста за 16 миллионов евро.

"Моя задача - сказать ему обо всех возможных вариантах продолжения карьеры. Но Никола знает об интересе ЦСКА. И он благодарен за это. Никола счастлив играть за этот клуб, он хорошо себя чувствует здесь, и он позитивно настроен.

Не стоит забывать, что на данный момент он принадлежит "Эвертону". Всё зависит от договорённостей между клубами, но я, как агент, должен рассмотреть все варианты. Посмотрим, как всё сложится - сейчас ещё слишком рано говорить о том, где он окажется в следующем сезоне. Если есть вероятность, что она останется в Москве? Да.

Всё зависит от договорённостей "Эвертона" и ЦСКА и предложений со стороны других клубов. Чемпионат ещё не закончен. После завершения сезона мы сядем, всё обсудим, поймём, что ЦСКА может предложить Николе, и только тогда будем принимать решение. Как агент, я общаюсь с большим количеством клубов", - сказал Мартич.

В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Атлетико" готовит предложение по Марио Фернандесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом

Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов