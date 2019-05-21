Агент Влашича: "Я общаюсь с большим количеством клубов"

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сделал заявление о будущем своего клиента.

Напомним, что за армейцев 21-летний хорват выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Эвертону". Накануне появилась информация, что клубы достигли предварительной договорённости о полноценном переходе футболиста за 16 миллионов евро.

"Моя задача - сказать ему обо всех возможных вариантах продолжения карьеры. Но Никола знает об интересе ЦСКА. И он благодарен за это. Никола счастлив играть за этот клуб, он хорошо себя чувствует здесь, и он позитивно настроен.

Не стоит забывать, что на данный момент он принадлежит "Эвертону". Всё зависит от договорённостей между клубами, но я, как агент, должен рассмотреть все варианты. Посмотрим, как всё сложится - сейчас ещё слишком рано говорить о том, где он окажется в следующем сезоне. Если есть вероятность, что она останется в Москве? Да.

Всё зависит от договорённостей "Эвертона" и ЦСКА и предложений со стороны других клубов. Чемпионат ещё не закончен. После завершения сезона мы сядем, всё обсудим, поймём, что ЦСКА может предложить Николе, и только тогда будем принимать решение. Как агент, я общаюсь с большим количеством клубов", - сказал Мартич.

В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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