Агент вратаря "Аякса" заявил об интересе к игроку со стороны "Барселоны"

Агент голкипера "Аякса" Андре Онаны Альберт Ботинес рассказал, что к игроку проявляла интерес "Барселона". Об этом сообщает De Telegraaf.



"Эта информация соответствует действительности. И то, что "Барселона" интересовалась игроком - не секрет", - сказал агент.

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонский клуб рассматривает Онану в качестве возможной замены Ясперу Силлессену, который недоволен своим положением в клубе и хочет покинуть его.



22-летний футболист - воспитанник "Барселоны". Игроком "Аякса" Онана стал в 2015 году за 150 тысяч евро.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 22 встречах, пропустив 15 голов. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2021 года.

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