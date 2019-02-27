Агент вратаря "Аякса" заявил об интересе к игроку со стороны "Барселоны"

Теги аяксбарселонатрансферы

Агент вратаря "Аякса" заявил об интересе к игроку со стороны "Барселоны"

Агент голкипера "Аякса" Андре Онаны Альберт Ботинес рассказал, что к игроку проявляла интерес "Барселона". Об этом сообщает De Telegraaf. 

"Эта информация соответствует действительности. И то, что "Барселона" интересовалась игроком - не секрет", - сказал агент. 

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонский клуб рассматривает Онану в качестве возможной замены Ясперу Силлессену, который недоволен своим положением в клубе и хочет покинуть его.

22-летний футболист - воспитанник "Барселоны". Игроком "Аякса" Онана стал в 2015 году за 150 тысяч евро. 

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 22 встречах, пропустив 15 голов.  Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Легенда "Барселоны" высказалась о предстоящем Класико| http://soccernews.ru

 

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА вернет фанатам деньги за билеты на матч с "Арсеналом"

ЦСКА вернет фанатам деньги за билеты на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 27 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов