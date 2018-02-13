Агент: "Вскоре Щесны станет одним из лучших вратарей в мире"

Агент вратаря "Ювентуса" Войцеха Щесны Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не испытывает проблем с основным голкипером туринцев Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, что легендарный страж ворот планировал завершить карьеру летом.

"Щесны нравится "Ювентус" и его болельщики. У него хорошие отношения с Буффоном. Если он продлит контракт, проблем не будет. "Ювентус" совершил невероятную сделку, подписав поляка по такой низкой цене. Вот увидите, он станет одним из лучших вратарей в мире", - сказал он.

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