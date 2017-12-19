Агент: "Вскоре Стойлов станет тренером мирового уровня, я уже предложил его услуги трем грандам РФПЛ"
Агент Мирчо Димитров высоко оценил перспективы в тренерской карьере наставника казахстанской "Астаны" Станимира Стойлова.
"Я работаю со Стойловым, но не являюсь его личным менеджером. Он - очень хороший специалист. Именно поэтому уверен, что рано или поздно он возглавит один из российских грандов - ЦСКА, "Зенит" или "Спартак". Я уже предложил его кандидатуру этим трем клубам и не остановлюсь, пока они его не возьмут. Есть и другие люди, которые предложили его кандидатуру клубам. У Стойлова - много предложений. В ближайшие десять лет он станет тренером мирового уровня. Его достижения в "Астане" - ничто, скоро он достигнет больших успехов", - цитирует агента Чемпионат.
Напомним, Бракамонте объяснил свое решение отказаться от выступлений за сборную России. | soccernews.ru
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|20
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|Ахмат
|20
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|20
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|11
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|20
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