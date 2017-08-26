Агент: "Выбор в пользу Эдера сделал Семин"

Агент новоиспеченного форварда московского "Локомотива" Эдера Паулу Барбоза рассказал, кто хотел видеть его клиента в стане "железнодорожников".

"Эдер - мощный форвард, и скорость у него присутствует. Хорошо поставлен удар, он эффективен на втором этаже. Может убегать в контратаки. Так что Эдер - универсальный форвард. Юрий Палыч Семин сделал верный выбор. Я не удивился, что тренер позвал именно этого нападающего", - цитирует Барбозу СЭ.

Напомним, "Локомотив" интересуется Караваевым. | soccernews.ru