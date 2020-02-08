Агент Выдры прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"
Онджей Хованец, агент форварда "Бернли" Матея Выдры, отреагировал на слухи об интересе "Локомотива" к его клиенту.
"Да, Выдра хочет покинуть "Бернли". Его решение остается неизменным. Мы контактируем с двумя-тремя клубами, но они не только из России. Российский чемпионат довольно хорош, поэтому Выдра может себя там представить.
Я не в курсе интереса "Локомотива", однако все может измениться, если им будет нужен форвард и, например, мой клиент", - заявил агент.
В текущем сезоне на счету Выдры две голевые передачи в 9 играх.
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