Агент Выдры прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"

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Агент Выдры прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"

Онджей Хованец, агент форварда "Бернли" Матея Выдры, отреагировал на слухи об интересе "Локомотива" к его клиенту.

"Да, Выдра хочет покинуть "Бернли". Его решение остается неизменным. Мы контактируем с двумя-тремя клубами, но они не только из России. Российский чемпионат довольно хорош, поэтому Выдра может себя там представить.

Я не в курсе интереса "Локомотива", однако все может измениться, если им будет нужен форвард и, например, мой клиент", - заявил агент.

В текущем сезоне на счету Выдры две голевые передачи в 9 играх.

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