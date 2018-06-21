Агент высказался о будущем Бэйла

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Агент высказался о будущем БэйлаАгент полузащитника "Реала"  Гарета Бэйла заявил, что в скором времени его клиент хотел бы опередлиться с будущим в испанском клубе.

"Думаю, Гарет входит в топ-3 или топ-4 лучших игроков мира. А такие, как он, должны играть. Дело не в деньгах.

Он хочет выиграть «Золотой мяч», и думаю, ему это по силам. Думаю, он лучший в истории британский футболист-легионер.

Ему нравится жить в Испании. У него трое детей, и его в Мадридевсе устраивает. Посмотрим. Повторюсь: он должен играть.

Как болельщик "Арсенала" я бы хотел, чтобы он перебрался в Лондон. Но это реально настолько же, насколько моя поездка на Луну", – сказал агент.

Читайте: В ближайшее время определится будущее Бэйла  | http://soccernews.ru

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