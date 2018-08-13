Агент высказался о будущем Габулова в "Брюгге"

Теги владимир габуловклуб брюгге

Агент высказался о будущем Габулова в "Брюгге"Алан Агузаров, агент вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова, рассказал о будущем 34-летнего голкипера.

По словам представителя футболиста, ясность с будущим футболиста появится в среду.

Напомним, что "Брюгге" разрешил Габулову не тренироваться и до 10 августа найти новый клуб. 

Читайте: "Брюгге" пытается избавиться от Габулова | soccernews.ru

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