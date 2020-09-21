Агент высказался о будущем Кутепова в "Спартаке"

Теги спартак москваилья кутепов

Агент высказался о будущем Кутепова в "Спартаке"

Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, заявил, что его подопечный не собирается уходить из московского клуба.

"Илья любит "Спартак" и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить", - приводит слова Драго "Евро-Футбол".

27-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за клуб 93 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ

"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов