Агент высказался о будущем Кутепова в "Спартаке"
Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, заявил, что его подопечный не собирается уходить из московского клуба.
"Илья любит "Спартак" и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить", - приводит слова Драго "Евро-Футбол".
27-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за клуб 93 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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