Агент высказался о будущем Кутепова в "Спартаке"

Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, заявил, что его подопечный не собирается уходить из московского клуба.

"Илья любит "Спартак" и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить", - приводит слова Драго "Евро-Футбол".

27-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за клуб 93 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.