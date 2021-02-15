Агент высказался о будущем Ташаева в "Спартаке"
Алан Агузаров, агент полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, поделился мнением о будущем футболиста в московском клубе.
"Ташаев оправился от травмы в конце первой половины сезона. Понятное дело, сейчас он в "Спартаке-2", так как в основной команде посчитали, что в нем нет необходимости. Текущая ситуация нас не устраивает, там оставаться мы не будем и ищем варианты для того, чтобы уйти в аренду до окончания сезона. Летом у него останется один год по контракту, будем смотреть по ситуации: кто будет тренером команды, насколько будут заинтересованы в Александре", - приводит слова Агузарова Sport24.
26-летний Ташаев является воспитанником "Динамо". В "Спартак" он перешел летом 2018 года за 1,5 миллиона евро. Всего за "красно-белых" он провел 28 матчей и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Рубину". Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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