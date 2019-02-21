Агент высказался о возможном переходе Кулибали в "Ювентус"
Бруно Сатин, агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали, высказался о возможном переходе своего клиента в туринский "Ювентус".
"Не думаю, что Кулибали когда-нибудь сможет предать "Наполи" и перейти в "Ювентус". Но не будем забывать, что речь идёт о профессиональных футболистах. Если у игрока появляется возможность выступать в решающих стадиях самых важных турниров, он выслушивает предложение. С другой стороны, он слишком тесно связан с "Наполи", клубом и городом", - приводит слова агента The Mirror.
Контракт 27-летнего Кулибали с "Наполи" рассчитан до 2023 года. Помимо "Ювентуса" на него претендует "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне центрбек сыграл за "партенопейцев" 31 матч и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9