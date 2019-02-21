Агент высказался о возможном переходе Кулибали в "Ювентус"

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Агент высказался о возможном переходе Кулибали в "Ювентус"

Бруно Сатин, агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали, высказался о возможном переходе своего клиента в туринский "Ювентус".

"Не думаю, что Кулибали когда-нибудь сможет предать "Наполи" и перейти в "Ювентус". Но не будем забывать, что речь идёт о профессиональных футболистах. Если у игрока появляется возможность выступать в решающих стадиях самых важных турниров, он выслушивает предложение. С другой стороны, он слишком тесно связан с "Наполи", клубом и городом", - приводит слова агента The Mirror.

Контракт 27-летнего Кулибали с "Наполи" рассчитан до 2023 года. Помимо "Ювентуса" на него претендует "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне центрбек сыграл за "партенопейцев" 31 матч и сделал 2 ассиста.

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