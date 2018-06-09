Агент высказался об интересе "Ювентуса" к Головину

Известный итальянский агент Людовино Спинози высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Ювентус".

Известно, что скауты итальянского клуба намерены просмотреть футболиста во время ЧМ-2018.

"Не знаю, насколько это правда, что "Ювентус" будет просматривать Головина. Он хороший футболист, но не думаю, что "Юве" собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джана. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников", - отметил он.

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