Агент выступил в защиту Погба от критики



Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, выступил в защиту футболиста, которого часто критикуют.

"Поль не делает ничего плохого. Он 100-процентный профессионал и всегда уважителен с окружающими. Мне жаль, что Погба критикуют, не имея достоверной информации. К сожалению, "Манчестер Юнайтед" не делает ничего, чтобы его защитить. Я надеюсь, что вскоре мы примем решение, которое устроит все стороны", - приводит слова Райолы Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что 26-летний Погба хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к хавбеку проявляют "Реал" и "Ювентус".

Не пропустите: "Ювентус" определился с размером предложения по Погба. | http://soccernews.ru