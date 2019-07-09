Агент выступил в защиту Погба от критики

Теги манчестер юнайтедполь погбамино райола

Агент выступил в защиту Погба от критики
Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, выступил в защиту футболиста, которого часто критикуют.

"Поль не делает ничего плохого. Он 100-процентный профессионал и всегда уважителен с окружающими. Мне жаль, что Погба критикуют, не имея достоверной информации. К сожалению, "Манчестер Юнайтед" не делает ничего, чтобы его защитить. Я надеюсь, что вскоре мы примем решение, которое устроит все стороны", - приводит слова Райолы Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что 26-летний Погба хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к хавбеку проявляют "Реал" и "Ювентус".

Не пропустите: "Ювентус" определился с размером предложения по Погба. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов