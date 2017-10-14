Агент Яховича косвенно подтвердил интерес ЦСКА

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Агент Яховича косвенно подтвердил интерес ЦСКА

Сержан Еремич, агент форварда "Гёзтепе" Адиса Яховича, прокомментировал возможную смену клубной прописки своего клиента.

"Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов. На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, какой вариант будет лучше для его карьеры" - сказал агент.

Ранее стало известно, что на 30-летнего Яховича, который забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 7 матчах этого сезона, нацелился московский ЦСКА. | http://soccernews.ru

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