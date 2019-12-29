Агент Яннулиса подтвердил интерес со стороны "Локомотива"
"Локомотив" интересуется защитником ПАОК Димитрисом Яннулисом.
"Да, это правда. "Локомотив" связывался с нами еще три недели назад", - заявил агент игрока Джеки Муал.
Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету один забитый мяч и пять ассистов в 20 играх.
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