Агент Яннулиса подтвердил интерес со стороны "Локомотива"

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Агент Яннулиса подтвердил интерес со стороны "Локомотива"

"Локомотив" интересуется защитником ПАОК Димитрисом Яннулисом.

"Да, это правда. "Локомотив" связывался с нами еще три недели назад", - заявил агент игрока Джеки Муал.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету один забитый мяч и пять ассистов в 20 играх.

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