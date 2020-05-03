Агент Яннулиса прокомментировал информацию об интересе со стороны "Локомотива"

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Агент Яннулиса прокомментировал информацию об интересе со стороны "Локомотива"

Агент защитника греческого ПАОК Дмитриса Яннулиса высказался по поводу информации о том, что его клиентом интересуется московский "Локомотив".

"Локомотив" возобновил переговоры с Яннулисом? Может быть, однако "Локомотив" для нас - не стопроцентный вариант. Время еще есть. Один французский клуб также проявляет интерес", - рассказал агент Sport24.

В текущем розыгрыше 24-летний футболист забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 34 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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