Агент Ярмоленко: "Вели переговоры с "Баварией"

Теги андрей ярмоленкоборуссия дортмундбавария мюнхенкарло анчелотти

Агент Ярмоленко: "Вели переговоры с "Баварией"Агент новоиспеченного вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о несостоявшемся трансфере своего клиента в мюнхенскую "Баварию".

"Мы вели переговоры с "Баварией", встречались в Мюнхене с главным тренером команды Карло Анчелотти. Кто знает, может, в обозримом будущем Андрей еще окажется в "Баварии", которая любит покупать игроков у "Боруссии", - цитирует агента чемпионат.com.

Напомним, Мюллер исключил свой уход из "Баварии". | soccernews.ru

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