Агент: "Ярмоленко всегда хотел играть за "Боруссию""

Теги андрей ярмоленкоборуссия дортмунд

Агент: "Ярмоленко всегда хотел играть за "Боруссию""Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко поставил для себя цель стать важным игроком для клуба.

Об этом заявил агент футболиста Ральф Изенеггер.

"Андрей всегда хотел играть за "Боруссию". О таком клубе можно только мечтать. Там чудесная команда, невероятные болельщики, великолепный стадион. Ярмоленко очень хочет добиться успехов и поразить болельщиков своей игрой. Ярмоленко хотел бы играть важную роль для "Боруссии", - сказал агент.

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