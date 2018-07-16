Агент Яя Туре прояснил будущее игрока

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, прояснил будущее своего клиента.

"Естественно предложения есть, ведём переговоры. Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре" - сказал Селюк.

Напомним, что 35-летний ивуариец сейчас является свободным агентом, поскольку его контракт с "Сити" истёк этим летом.

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