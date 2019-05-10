Агент: "Яя Туре завершил карьеру"

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, заявил, что его клиент принял решение о завершении карьеры.

"Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил "Манчестер Сити", в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Мы с Яя выбрали путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни - карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста", - приводят слова Селюка российские СМИ.

35-летний Туре за свою карьеру выступал за "Беверен", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити" и вновь "Олимпиакос". За сборную Кот-д'Ивуара провел 101 матч и забил 19 голов. Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Греции, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Греции, двукратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Африки, четырехкратный обладатель звания лучшего игрока Африки по итогам года.

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