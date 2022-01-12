Агент Языджи подтвердил, что игрок близок к ЦСКА
Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен
Адем Чебеджи, агент хавбека сборной Турции и "Лилля" Юсуфа Языджи прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента в стан московского ЦСКА.
"Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА. Клубы практически договорились, переговоры проходят очень успешно", – сказал Чебеджи для Sport24.
Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует взять Языджи в аренду с правом выкупа.
В нынешнем сезоне турок сыграл 22 матча за "Лилль" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал один ассист.
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