Агент Языджи подтвердил, что игрок близок к ЦСКА

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Агент Языджи подтвердил, что игрок близок к ЦСКА

Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен

Адем Чебеджи, агент хавбека сборной Турции и "Лилля" Юсуфа Языджи прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента в стан московского ЦСКА.

"Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА. Клубы практически договорились, переговоры проходят очень успешно", – сказал Чебеджи для Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует взять Языджи в аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне турок сыграл 22 матча за "Лилль" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал один ассист.

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