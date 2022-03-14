Агент Языджи прокомментировал будущее игрока в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА

Адем Чебеджи, агент вингера ЦСКА Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок не планирует покидать клуб.

"Могу вам точно сказать: Юсуф останется в клубе до конца сезона, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты. Он счастлив в ЦСКА.

Бабаев сказал, что ЦСКА не отказался бы от выкупа Языджи? Мы обязательно обсудим этот вопрос летом. Повторюсь, Юсуф очень счастлив в ЦСКА. Посмотрим, что будет после сезона", - приводит слова агента "Чемпионат".

Напомним, что ЦСКА арендовал Языджи с правом выкупа за 12 миллионов евро.

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