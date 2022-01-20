Агент Языджи раскрыл детали перехода турка в ЦСКА
Стало известно, на каких условиях полузащитник Юсуф Языджи сменил "Лилль" на ЦСКА.
"Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа - 12 миллионов евро. Стоимость аренды - 350 тысяч евро", - сообщил агент футболиста Адем Чебеджи.
В текущем сезоне турок сыграл за "Лилль" 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Напомним, что ЦСКА опозорился с презентацией Языджи. Подробности можно узнать здесь.
Не пропустите: Гинер отреагировал на скандал с презентацией новичка ЦСКА Языджи. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Анри может возглавить аутсайдера Лиги 1
-
Агент Языджи раскрыл детали перехода турка в ЦСКА
-
"Ньюкасл" подготовил предложение по аренде Лингарда
-
Черчесов прокомментировал поражение "Ференцвароша" в его дебютном матче
-
Галицкий впервые высказался об уходе Гончаренко из "Краснодара"
-
"Тоттенхэм" установил рекорд АПЛ
-
Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Брентфордом"
-
"Дженоа" назвала преемника Шевченко
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Ювентусу" стоимость аренды Марсьяля
-
Галицкий рассказал, чего не хватает "Краснодару" для чемпионства
-
Рангник прокомментировал поведение Роналду после замены в матче с "Брентфордом"
-
Шевченко отказал "Галатасараю"
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Локомотив" близок к трансферу нападающего "Монако"
-
Поражение Украины, успех Португалии: результаты первого дня Евро-2022 по футзалу
-
"Интер" в феерическом матче пробился в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Севилья" не смогла победить "Валенсию" в матче Ла Лиги
-
2
Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"
-
В "Спартаке" объяснили нахождение Пруцева на сборе команды в ОАЭ
-
"Реал" может отказаться от подписания Мбаппе