Агент Языджи раскрыл детали перехода турка в ЦСКА

Фото инстаграм Юсуфа Языджи

Стало известно, на каких условиях полузащитник Юсуф Языджи сменил "Лилль" на ЦСКА.

"Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа - 12 миллионов евро. Стоимость аренды - 350 тысяч евро", - сообщил агент футболиста Адем Чебеджи.

В текущем сезоне турок сыграл за "Лилль" 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Напомним, что ЦСКА опозорился с презентацией Языджи. Подробности можно узнать здесь.

Не пропустите: Гинер отреагировал на скандал с презентацией новичка ЦСКА Языджи. | http://soccernews.ru