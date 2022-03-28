Агент Языджи раскрыл степень серьёзности травмы турка

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Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, дал комментарий по поводу травмы своего клиента.

Напомним, что атакующий хавбек получил повреждение в расположении сборной Турции.

"У Юсуфа ничего серьёзного. Это была просто спазматическая боль, вызванная усталостью. К нему прислушиваются в качестве меры предосторожности. Он выйдет на поле уже в следующем матче", - сказал агент.

Языджи выступает за ЦСКА на правах аренды. В активе зимнего новичка армейцев 6 голов и 2 ассиста в 5 матчах.

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