Агент Языджи раскрыл степень серьёзности травмы турка
Фото твиттер РПЛ
Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, дал комментарий по поводу травмы своего клиента.
Напомним, что атакующий хавбек получил повреждение в расположении сборной Турции.
"У Юсуфа ничего серьёзного. Это была просто спазматическая боль, вызванная усталостью. К нему прислушиваются в качестве меры предосторожности. Он выйдет на поле уже в следующем матче", - сказал агент.
Языджи выступает за ЦСКА на правах аренды. В активе зимнего новичка армейцев 6 голов и 2 ассиста в 5 матчах.
Не пропустите: Языджи ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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