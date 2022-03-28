Агент Языджи раскрыл степень серьёзности травмы турка

Теги цска москватурцияюсуф языджитравмы

Агент Языджи раскрыл степень серьёзности травмы турка

Фото твиттер РПЛ

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, дал комментарий по поводу травмы своего клиента.

Напомним, что атакующий хавбек получил повреждение в расположении сборной Турции.

"У Юсуфа ничего серьёзного. Это была просто спазматическая боль, вызванная усталостью. К нему прислушиваются в качестве меры предосторожности. Он выйдет на поле уже в следующем матче", - сказал агент.

Языджи выступает за ЦСКА на правах аренды. В активе зимнего новичка армейцев 6 голов и 2 ассиста в 5 матчах.

Не пропустите: Языджи ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022

Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов