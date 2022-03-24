Агент Языджи высказался о будущем игрока

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Агент Языджи высказался о будущем игрока

Фото: твиттер Языджи\Автор неизвестен

Адем Чебеджи, агент турецкого хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи поделился информацией о будущем игрока.

"Если Юсуф и уйдет из ЦСКА, то только в большой европейский клуб. Сейчас у нас достаточно контактов, за ним следят многие клубы. Но даже если мы уйдем отсюда, то нам нужно договориться с ЦСКА.

Мы никого не бросаем – не можем таким образом поступить с клубом. Единственное, чего сейчас хочет Юсуф, – больше болельщиков на матчах.

Все желают такого качественного игрока, но сейчас Языджи хочет бороться за успех ЦСКА до последнего", – сказал агент.

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