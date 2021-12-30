Агент Языджи высказался об интересе ЦСКА
Фото: инстаграм Языджи/Автор неизвестен
В агентстве Asportsmanagement, которое представляет турецкого полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, прокомментировали слухи о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.
"ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас еще есть предложения от других клубов.
Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", – заявили в агентстве.
В нынешнем сезоне Языджи принял участие в 21-м матче "Лилля" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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