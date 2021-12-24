Агент Йебоа отреагировал на новость об интересе "Локомотива"
Стефано Кастанья, агент нападающего "Штурма" Кельвина Йебоа, опроверг наличие переговоров с "Локомотивом" по поводу трансфера своего клиента.
"Нет, на данный момент "Локомотив" не обращался. Но могу сказать, что все клубы влюблены в него. Он может быть топ-игроком для "Локо", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что 21-летний итальянец ганского происхождения находится в шорт-листе "железнодорожников".
В текущем сезоне Йебоа сыграл за "Штурм" 28 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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