Агент Йерри Мины поставил ультиматум "Барселоне"

Агент защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины Джейр Мина, являющийся также дядей своего клиента, поставил ультиматум каталонской "Барселоне".

"У них не должно быть сомнений. Если они хотят Йерри, отлично. Но если это не так, то нет проблем, есть и другие клубы, которые интересуются им. Пеп Сегура должен решить! Мы терпеливо ждали полтора года. Мы разрешим эту ситуацию, если они не захотят его - он перейдет в другую команду", - цитирует Джейра Мину sport.es.

Напомним, Максим Лопес отдает предпочтение переходу в "Барселону" перед "Реалом". | soccernews.ru