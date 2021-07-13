Агент Йоахима Лева высказался о возможном назначении тренера в сборную России
Фото: твиттер немецкого футбольного союза/Автор неизвестен
Харун Арслан, агент бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, прокомментировал информацию о том, что его клиент может возглавить сборную России.
"Это просто слухи, не более того. Даже не хочется комментировать эти слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер", – приводит слова Арслана Sport24.
Напомним, что сборная России осталась без тренера после увольнения Станислава Черчесова. Россияне продолжают выступления в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. После трех туров Россия, набрав шесть очков, занимает второе место в группе Н. Следующий матч россияне проведут 1 сентября на своем поле с Хорватией.
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