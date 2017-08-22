Агент: "Йоветич хочет вернуться в "Севилью", но не все зависит от нас"

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Агент: "Йоветич хочет вернуться в "Севилью", но не все зависит от нас"

Агент черногорского форварда "Интера" Стевана Йоветича Фали Рамадани заявил, что его клиент надеется перейти в "Севилью".

"В вопросе с переходом в "Севилью" не все зависит от нас. Йоветич уже говорил, что он готов вернуться, но мы не можем ждать решения клуба всю жизнь. Если вопрос с трансфером не будет решен в ближайшее время, то он будет играть где-то в другом месте", - приводит слова Рамадани ABC de Sevilla.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов продать черногорца за 6 миллионов евро. Напомним, что 27-летний Йоветич выступал за "Севилью" на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

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