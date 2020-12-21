Агент Йовича сегодня встретится с представителями итальянского топ-клуба

Теги реал мадридмиланлука йовичтрансферы

Агент Йовича сегодня встретится с представителями итальянского топ-клуба

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Mozzart Sport, интерес к 22-летнему футболисту возобновил "Милан", который хочет усилить атаку на фоне серии травм Златана Ибрагимовича.

Сообщается, что сегодня агент серба Фали Рамадани прибудет в Италию на переговоры с "россонери" касательно возможного январского перехода своего клиента.

В текущем сезоне Йович сыграл за "Реал" 5 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

Не пропустите: "Милан" определился с приоритетной трансферной целью на январь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА поборется с "Нордсьелландом" за 20-летнего ганца

ЦСКА поборется с "Нордсьелландом" за 20-летнего ганца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов