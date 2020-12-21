Агент Йовича сегодня встретится с представителями итальянского топ-клуба

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Mozzart Sport, интерес к 22-летнему футболисту возобновил "Милан", который хочет усилить атаку на фоне серии травм Златана Ибрагимовича.

Сообщается, что сегодня агент серба Фали Рамадани прибудет в Италию на переговоры с "россонери" касательно возможного январского перехода своего клиента.

В текущем сезоне Йович сыграл за "Реал" 5 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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