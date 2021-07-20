Агент Йовича ведёт переговоры с итальянским грандом

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Агент Йовича ведёт переговоры с итальянским грандом

Фото инстаграм Луки Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович пытается найти себе новую команду.

По информации журналиста Николо Скиры, агент футболиста Фали Рамадани ведёт переговоры с миланским "Интером".

"Нерадзурри" предложили взять в аренду 23-летнего серба. Реакция клуба пока неизвестна.

Йович вторую часть прошлого сезона провёл в аренде в "Айнтрахте", а летом вернулся в "Реал".

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