Агент Юри Алберто прокомментировал будущее бразильца в "Зените"

Фото твиттер "Зенита"

Зимний новичок питерского "Зенита" Юри Алберто не собирается уходить из клуба, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты до июня.

"Несмотря на то, что многие легионеры покидают команды, Алберто не поменял своё мнение и хочет дальше выступать за "Зенит", - сказал агент.

Напомним, что "Зенит" купил форварда в конце января у "Интернасьонала" за 25 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" Алберто забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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