Агент: "За Асенсио предлагали 150 и 180 миллионов евро, но "Реал" их не рассматривал"
Орасио Гаджиоли, агент полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио, рассказал, что интерес к его клиенту проявляли топ-клубы, которые предлагали за него крупные суммы.
"В прошлом году за Асенсио предлагали 150 и 180 миллионов евро, но "Реал" их не рассматривал. Он всегда был интересен топ-клубам. Впрочем Марко говорил мне, что он счастлив в "Реале" и хочет играть только за него. Он молодой игрой и продолжает прогрессировать. В клубе им довольны", - приводит слова Гаджоли ESPN.
23-летний Асенсио перешел в "Реал" летом 2015 года из "Мальорки" за 3,5 миллионов евро. Всего за королевский клуб он провел 131 матч во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Севилья
|34
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|Валенсия
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|8
|Алавес
|34
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|Эспаньол
|34
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|10
|Бетис
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|41
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