Агент Захаряна отреагировал на новость о возможном переходе Арсена в "Эвертон"

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Агент Захаряна отреагировал на новость о возможном переходе Арсена в "Эвертон"

Фото сайт РПЛ

Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Эвертона".

Tuttomercatoweb утверждает, что "ириски" готовы заплатить за 18-летнего россиянина более 10 миллионов евро.

"У меня нет такой информации. Может быть, в "Динамо" обращались, но к нам – нет. Всё возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались. Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение – какое примет, такое и будет. Любому футболисту надо ехать за границу, если есть предложение", – сказал агент.

В этом сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Мостовой высказался об интересе к Захаряну со стороны европейских клубов. | http://soccernews.ru
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