Агент Захаряна отреагировал на новость о возможном переходе Арсена в "Спартак"
Фото сайт РПЛ
Павел Андреев, агент полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна, опроверг слухи, согласно которым его клиент может уйти в "Спартак".
Накануне в СМИ появилась информация о конфликте представителя 18-летнего футболиста с руководством "бело-голубых". Это якобы могло бы спровоцировать трансфер хавбека в красно-белый клуб.
"Нет никакой связи между интересом клубов Премьер-лиги к моим клиентам из Самары и каким-то там шантажом с чьей-то стороны. Захарян самостоятельный человек и уходить или нет будет решать только сам. А мы поддержим любое его решение. Что касается России, то нигде кроме "Динамо" он играть не собирается. Поэтому в контракте и нет отступных для РПЛ. Арсен мечтает выступать в Европе, и если будет хорошее предложение, мы все обязательно его рассмотрим. В общем, эта история - тотальный фейк", - сказал Андреев.
В текущем сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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