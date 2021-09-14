Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "Барселоны"

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Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "Барселоны"

Фото сайт РПЛ

Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, не подтвердил желание "Барселоны" заполучить его клиента.

"Официальных данных у нас нет. Может быть, в "Динамо" обращались, но к нам - нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много", - сказал агент.

В этом сезоне хавбек сыграл за "Динамо" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость Захаряна оценивается в 4 миллиона евро.

Не пропустите: Отец Захаряна отреагировал на новость об интересе "Барселоны". | http://soccernews.ru
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