Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "Барселоны"

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Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, не подтвердил желание "Барселоны" заполучить его клиента.

"Официальных данных у нас нет. Может быть, в "Динамо" обращались, но к нам - нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много", - сказал агент.

В этом сезоне хавбек сыграл за "Динамо" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость Захаряна оценивается в 4 миллиона евро.

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