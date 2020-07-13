Агент защитника "Лестера" отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"

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Агент защитника "Лестера" отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"

Дражен Маркота, агент хорватского защитника "Лестера" Филипа Бенковича, прокомментировал информацию о том, что его клиента хочет арендовать московский "Локомотив".

"Информация о его переходе не соответствует действительности. Это ложь. Не понимаю, откуда эта информация, но с нами никто не контактировал", - приводит слова Маркоты Sport24.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" намерен взять Бенковича в аренду в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Бенкович выступает за "Бристоль Сити" на правах аренды, провел за клуб 18 матчей и забил один гол. Его контракт с "Лестером" действует до лета 2023 года.

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